Коли розпочнеться комендантська година у Великодню ніч в областях України

У Великодню ніч 2022 у більшості областей України триватиме комендантська година. Вона розпочнеться ввечері 23 квітня та завершиться вранці 24 квітня.

Комендантська година з 19:00 23 квітня до 05:00 24 квітня триватиме у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

У деяких регіонах вона розпочнеться пізніше – з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня комендантська година триватиме у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та місті Києві.

У Великодню ніч відбудеться онлайн-трансляція богослужінь:

23 квітня о 23:30 – Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві;

23 квітня о 23:30 – пряма трансляція національного марафону єдиних новин UAразом та суспільний телеканал UA:Культура;

24 квітня о 07:30 – Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві;

24 квітня о 07:30 – пряма трансляція національного марафону єдиних новин UAразом та суспільний телеканал UA:Культура.