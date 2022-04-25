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Факты / Украина / Общество

Киев укрепляется по всем направлениям, однако жителей просят не возвращаться

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Київ їжаки

Киев усовершенствует укрепление по всем направлениям, чтобы столица была более защищенной. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

– По всем направлениям все укрепления совершенствуются, мы работаем практически ежедневно для того, чтобы столица была защищена. С другой стороны, работаем, чтобы восстановить маршруты общественного транспорта, восстановить все логистические цепочки обеспечения города, чтобы жизнь в городе также была комфортной, — сказал он в эфире общенационального телемарафона.

По словам Поворозника, в городе практически в режиме мирного времени заработал метрополитен, а почти весь электрический транспорт вышел на улицу.

Кроме этого, открылось множество магазинов и объектов, которые занимаются обеспечением жителей города.

Поворозник подчеркнул, что власти просят выехавших из столицы “пока оставаться в безопасных местах”, поскольку “война не закончена, и сложно прогнозировать, как будут разворачиваться события”. В то же время, комфортность проживания в городе не должна вредить обороноспособности.

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Фото: Depositphotos

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