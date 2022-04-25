Киев усовершенствует укрепление по всем направлениям, чтобы столица была более защищенной. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

– По всем направлениям все укрепления совершенствуются, мы работаем практически ежедневно для того, чтобы столица была защищена. С другой стороны, работаем, чтобы восстановить маршруты общественного транспорта, восстановить все логистические цепочки обеспечения города, чтобы жизнь в городе также была комфортной, — сказал он в эфире общенационального телемарафона.

По словам Поворозника, в городе практически в режиме мирного времени заработал метрополитен, а почти весь электрический транспорт вышел на улицу.

Кроме этого, открылось множество магазинов и объектов, которые занимаются обеспечением жителей города.

Поворозник подчеркнул, что власти просят выехавших из столицы “пока оставаться в безопасных местах”, поскольку “война не закончена, и сложно прогнозировать, как будут разворачиваться события”. В то же время, комфортность проживания в городе не должна вредить обороноспособности.