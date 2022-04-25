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Факти / Україна / Суспільство

Київ укріплюється на усіх напрямках, проте жителів просять не повертатися

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Київ їжаки

Київ удосконалює укріплення з усіх напрямків, щоб столиця була більш захищеною. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

З усіх напрямків всі укріплення удосконалюються, ми працюємо практично щоденно для того, щоб столиця була захищеною. З іншого боку, працюємо, щоб відновити маршрути громадського транспорту, відновити всі логістичні ланцюжки забезпечення міста, щоб життя в місті також було комфортним, – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами Поворозника, у місті практично в режимі мирного часу запрацював метрополітен, а майже весь електричний транспорт вийшов на вулиці.

Крім цього, відкрилося багато магазинів і об’єктів, які займаються забезпеченням жителів міста.

Поворозник наголосив, що влада просить тих, хто виїхав зі столиці, “поки що залишатися в безпечних місцях”, оскільки “війна не закінчена, і складно прогнозувати, як будуть розгортатися події”. Водночас комфортність проживання в місті не повинна шкодити обороноздатності.

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Фото: Depositphotos

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