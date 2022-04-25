Российские войска готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

– Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы и мы полностью готовы к любому развитию ситуации, — написал он.

Он отметил, что готов гарнизон города и все воинские части. Также построена глубокоэшелонированная оборона и многоступенчатые укрепрайоны.

По словам Вилкула, в городе идет большая работа по помощи в эвакуации людей из прифронтовой зоны.

– Кривой Рог дает автобусы, быстрые, мы обеспечили помощь медиков, социальных работников. Но люди выезжают и на велосипедах, и везут стариков и детей в тачках. За последние три дня по разным направлениям удалось эвакуировать более 5 000 жителей Херсонской области. Для тех, кто остается переночевать в Кривом Роге и поехать дальше, мы организуем ночлег. Для тех, кто остается у нас дольше, подготовлено расселение в школах, садах, терцентрах. В общей сложности через Кривой Рог прошло уже более 100 тысяч переселенцев, 50 тысяч находятся в городе сейчас, — сообщил глава ОВА.