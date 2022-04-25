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Факти / Україна / Суспільство

Російські війська готують наступ на Кривий Ріг із Херсонської області – Вілкул

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олександр Вілкул

Російські війська готують наступ на Кривий Ріг із Херсонської області. Про це повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

– Ворог проводить формування наступального ударного формування на нашому напрямку в Херсонській області. Найближчими днями ми чекаємо їхнього можливого переходу в наступ. Але ми знаємо про них більше, ніж їм здається, ми розуміємо всі їхні плани, і ми повністю готові до будь-якого розвитку ситуації, – написав він.

Він зазначив, що готовий гарнізон міста та усі військові частини. Також побудована глибокоешелонована оборона та багатоступінчасті укріпрайони.

За словами Вілкула, у місті триває велика робота з допомоги в евакуації людей із прифронтової зони.

– Кривий Ріг дає автобуси, швидкі, ми забезпечили допомогу медиків, соціальних працівників. Але люди виїжджають і на велосипедах, і везуть старих та дітей у тачках. За останні три дні за різними напрямками вдалося евакуювати понад 5 000 мешканців Херсонської області. Для тих, хто залишається переночувати у Кривому Розі та поїхати далі, ми організуємо ночівлю. Для тих, хто залишається у нас довше, підготовлено розселення у школах, садках, терцентрах. Загалом через Кривий Ріг пройшло вже понад 100 тисяч переселенців, 50 тисяч перебувають у місті зараз, – повідомив голова ОВА.

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