Российские оккупанты, оцепившие Азовсталь в Мариуполе, не оказывают никакой гуманитарной поддержки гражданским, находящимся на территории окруженного завода.

Об этом в беседе с журналистами рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она рассказала, что более тысячи гражданских лиц, находящихся на территории Азовстали, и среди которых более 500 раненых и тяжелораненых, имеют право выйти из зоны активных боевых действий.

Министр Верещук сообщила, что украинские власти проинформировали российскую сторону о количестве гражданских на заводе, впрочем, Россия продолжает говорить о капитуляции военных.

Ирина Верещук повторила решение, которое неоднократно озвучивали сами находящиеся на территории Азовстали бойцы полка Азов: капитулировать никто не собирается.

– Россия бомбит, наносит ракетные удары, обстреливает все подходы. Там невозможно подойти и тем более создать гуманитарный коридор, – сообщила министерша Верещук.

Но несмотря на попытки украинских властей и церковных деятелей создать гуманитарный коридор и эвакуировать гражданских и раненых, Россия отказывается от каких-либо переговоров.

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— Россия не готова и не хочет идти на какие-либо переговоры (об открытии гуманитарных коридоров, — Ред.) и это военное преступление, — подчеркнула Ирина Верещук.

Она также сообщила, что неизвестно, сколько пищевых продуктов и запасов воды осталось на территории Азовстали.

– Полной информации нет. Мы знаем, что ни довоза еды, ни питьевой воды (на территорию Азовстали, – Ред.) не происходит, – заявила Ирина Верещук.

Она в очередной раз подчеркнула, что речь идет именно об эвакуации гражданских, так как в условиях военного времени окружение военных допустимо. При этом уморение голодом и непредоставление гуманитарных коридоров гражданским лицам является военным преступлением согласно Женевской конвенции.

Она добавила, что в Украине готовы все меры и необходимые средства для проведения полноценной эвакуации из окруженного завода в Мариуполе.