Російські окупанти, що оточили Азовсталь у Маріуполі, не надають жодної гуманітарної підтримки цивільним, які знаходяться на території оточеного заводу.

Про це у розмові з журналістами розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона розповіла, що понад тисячу цивільних осіб, що перебувають на території Азовсталі, та серед яких понад 500 поранених та важкопоранених, мають право вийти з зони активних бойових дій.

Міністерка Верещук сказала, що українська влада проінформувала російську сторону про кількість цивільних на заводі, втім Росія продовжує говорити про капітуляцію.

Ірина Верещук повторила тезу, яку неодноразово казали самі бійці полку Азов, що знаходяться на території Азовсталі: капітулювати ніхто не збирається.

– Росія бомбардує, завдає ракетні удари, обстрілює всі підходи. Там неможливо підійти і тим паче створити гуманітарний коридор, – повідомила міністерка Верещук.

Але попри намагання державної влади України та українських церковних діячів створити гуманітарний коридор та евакуювати цивільних та поранених, Росія відмовляється від переговорів.

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– Росія не готова і не хоче йти на будь-які перемовини (щодо відкриття гуманітарних коридорів, – Ред.) і це є військовим злочином, — наголосила Ірина Верещук.

Вона також повідомила, що наразі невідомо, скільки харчових продуктів та запасів води залишилось на території Азовсталі.

– Повної інформації немає. Ми знаємо, що ані довезення їжі, ані питної води (на територію Азовсталі, – Ред.) не відбувається, — заявила Ірина Верещук.

Вона вкотре наголосила, що йдеться саме про евакуацію цивільних, бо в умовах воєнного часу оточення військових є допустимим. При цьому виморення голодом та ненадання гуманітарних коридорів цивільним особам є військовим злочином згідно з Женевською конвенцією.

Вона додала, що в Україні готові всі заходи та необхідні засоби для проведення повноцінної евакуації з оточеного заводу в Маріуполі.