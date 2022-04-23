Сдвиги на Мариупольском направлении: чего ожидают в ОП от визита генсека ООН

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига подтвердил, что 28 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш после визита в Москву посетит Украину.

– Мы очень надеемся на сдвиги на Мариупольском направлении, ожидаем разблокирования ситуации с гуманитарными коридорами и предотвращения гуманитарной катастрофы, – сказал он в эфире телемарафона.

Сибига также отметил, что на следующей неделе будут и другие важные для Украины события и новости.

Накануне стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Украину 28 апреля для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Перед этим, 26 апреля, Гутерреш посетит Москву, где должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.