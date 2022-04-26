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Факты / Украина / Общество

Дипломаты США впервые с начала полномасштабного вторжения РФ вернулись в Украину — CNN

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Посольство США в Україні

Американские дипломаты вернулись сегодня, 26 апреля, в Украину впервые после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

По словам источника, дипломаты прибыли в страну из Польши и отправились во Львов для однодневной поездки.

Визит состоялся после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США отправят дипломатов в страну после его визита в украинскую столицу в воскресенье.

По словам источника, в ведомстве планируется постоянно пересматривать ситуацию с безопасностью на время однодневных поездок дипломатов во Львов.

Департамент также пересматривает ситуацию с безопасностью в Украине более широко после того, как Россия в понедельник нанесла ракетные удары по пяти железнодорожным станциям в центральной и западной Украине.

РФ нанесла ракетные удары через несколько часов после того, как Блинкен и министр обороны Ллойд Остин завершили визит в Киев.

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— Жестокая тактика Кремля и полное безразличие к человеческой жизни ужасают. Это последний пример нападений, в результате которых погибли мирные жители и была уничтожена гражданская инфраструктура во время жестокой войны российского правительства против Украины, – сказал спикер Госдепартамента, отвечая на вопрос о недавних взрывах и плане возвращения американских дипломатов в страну.

В Госдепе отметили, что постоянно переоценивают и оценивают ситуацию с безопасностью с целью скорейшего возобновления работы Посольства в Киеве, “чтобы способствовать нашей поддержке правительства и народа Украины, мужественно защищающего свою страну”.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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