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Факты / Украина / Общество

Угроза повторного вторжения военных РФ в Чернобыльскую зону остается — глава МВД

Юля Захарченко редактор ленты
Зона відчуження Чорнобиль

Остается угроза повторного вторжения российских военных в Чернобыльскую зону. Украина принимает все возможные меры предосторожности, чтобы этого не произошло.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что нужно избавиться от возможности любого военного успеха врага на территории.

— Трагедия, произошедшая 36 лет назад, не должна повторяться снова ни в коем случае. Но когда танки стреляют по ядерным объектам, это может привести к огромной трагедии. То, что мы делаем сегодня, – это полноценная подготовка к любым угрозам. Угроза еще не прошла, — убежден глава МВД Украины.

Денис Монастырский считает, что российские войска готовы к любым жертвам для достижения преступной цели. Поэтому украинское руководство сделало все, чтобы лишить их возможности любого военного успеха в Чернобыльской зоне.

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк отметил, что сейчас планируется оборона местности с учетом возможного повтора полномасштабного вторжения военнослужащих страны-агрессора.

По его словам, украинское руководство учло все пути, по которым российская армия совершила вторжение. Сейчас украинские защитники занимают позиции, уничтожают переправы через реки, по которым вражеские солдаты попали в Чернобыльскую зону.

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Фото: Depositphotos

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