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Факты / Украина / Общество

Отличились в 2014 и 2022 годах: в Киеве будут судить двух экс-военных ВСУ за госизмену

Юля Захарченко редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")

В Киеве будут судить двух бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины по подозрению в дезертирстве и государственной измене.

Сначала в 2014 году они вступили на службу в ВС государства-агрессора, а в 2022 году вернулись в Украину в составе оккупационных войск.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в марте 30 военных артдивизиона 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевший поражение от украинских десантников в Николаевской области, были взяты в плен.

Среди них оказались трое бывших военных ВСУ, проходивших службу в Крыму. В марте 2014 года они предали присягу, отказавшись выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова, и вступили на службу в российскую армию.

Всем мужчинам сообщили о подозрении в дезертирстве. Через восемь лет – 25 февраля 2022 года бывшие защитники государства вернулись на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в Новую Каховку под Херсоном.

Им было сообщено о подозрении также в государственной измене, а обвинительные акты по ним направлены в суд. Днепровский райсуд Киева приступит к рассмотрению дел по обвинению двух бывших военнослужащих ВСУ в дезертирстве и госизмене (ст. 408, ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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