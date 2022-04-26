Загроза повторного вторгнення військових РФ у Чорнобильську зону залишається – глава МВС

Залишається загроза повторного вторгнення російських військових до Чорнобильської зони. Україна вживає всі можливі запобіжні заходи, щоб цього не сталося.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначив, що потрібно позбутися можливості на будь-який військовий успіх ворога на території.

– Трагедія, яка сталася 36 років тому, не повинна повторюватися знову в жодному разі. Але коли танки стріляють по ядерних об’єктах, це може призвести до величезної трагедії. Те, що ми робимо сьогодні – це повноцінна підготовка до будь-яких загроз. Загроза ще не минула, – переконаний очільник МВС України.

Денис Монастирський вважає, що російські війська готові на будь-які жертви для досягнення злочинної мети. Саме тому українське керівництво зробило все, що позбавити їх можливості на будь-який військовий успіх у Чорнобильській зоні.

Очільник Київської ОВА Олександр Павлюк зазначив, що зараз планується оборона місцевості з урахуванням можливого повтору повномасштабного вторгнення військовослужбовців країни-агресора.

За його словами, українське керівництво врахувало всі шляхи, якими російська армія здійснила вторгнення. Зараз українські захисники займають позиції, знищують переправи через річки, якими ворожі солдати потрапили до Чорнобильської зони.