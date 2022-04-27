Із Азовсталі у Маріуполі виконувач обов’язків командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський з позивним Волина закликав світових лідерів застосувати процедуру екстракції (extraction) до маріупольського гарнізону та цивільних.

Він нагадав, що захисники Маріуполя вже 62 дні ведуть бойові дії в повному оточенні. Нині понад 600 бійців поранені, їм терміново необхідна медична допомога, яку вони просто не можуть отримати на Азовсталі через брак умов, медикаментів та персоналу.

В умовах гуманітарної катастрофи разом з бійцями перебувають сотні цивільних, серед яких багато дітей та поранених.

– Я звертався до всіх світових лідерів, дипломатів, папи Франциска — кричав, наскільки міг — щоб нас почули та застосували до нас процедуру extraction… Врятуйте гарнізон Маріуполь. Застосуйте процедуру extraction. Сьогодні — не 1940-й, сьогодні — 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі загинуть у бою, – наголосив Сергій Волинський.

У своєму зверненні він згадав події у Дюнкерку під час Другої світової війни.

– Після прориву лінії Мажино 10 травня 1940 року і капітуляції Нідерландів 14 травня німецьке командування розвинуло свій успіх. Частини британських експедиційних сил під командуванням лорда Джона Горта, французькі частини та з’єднання, що входили до 16 корпусу, і залишки бельгійських військ виявилися заблокованими в районі міста Дюнкерк, – розповів Волина.

В результаті війська союзників скупчилися на узбережжі. Їм загрожувала катастрофа. Проте Адольф Гітлер наказав зупинили наступ танків. Тоді в рамках рятувальної операції вдалося визволити 338 226 французьких і британських солдатів.

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