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Факты / Украина / Общество

Избавиться от символов коммунистической оккупации: в Луцке демонтируют символику СССР

Екатерина Курбанова Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
демонтаж радянської символіки у Луцьку

В Луцке приступили к демонтажу советской символики на Мемориале вечной славы. Всего планируют убрать два десятка бронзовых символов тоталитарного режима.

В частности, речь идет о звездах с изображениями серпа и молота, полководцев красной армии, советских орденах и надписях — решили избавляться от всего, что напоминает о периоде коммунистической оккупации.

— Все-таки Украина, все должно быть украинское, зачем нам символика, против которой мы воюем. Не нужно этого. Сделать мемориал украинским и все. Это будет лучше, – рассказал коммунальщик Андрей Марценюк.

Со временем на мемориальном комплексе хотят заменить на верный год начала Второй мировой войны, а именно 1939 вместо российского нарратива, что война началась в 1941 году. А также демонтировать советскую звезду на самом высокой стеле Волыни.

А еще в планах переименовать более сотни улиц, носящих имена российских или советских деятелей.

25 апреля в Киеве под Аркой дружбы народов демонтировали советский монумент рабочим. Во время демонтажа у скульптуры, символизирующей российского рабочего, отвалилась голова.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Арку дружбы народов в Крещатом парке столицы переименуют в Арку свободы украинского народа.

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Фото: Факти ICTV

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