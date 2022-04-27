У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на Меморіалі вічної слави. Усього планують прибрати два десятки бронзових символів тоталітарного режиму.

Зокрема, йдеться про зірки з зображеннями серпа і молота, полководців червоної армії, радянські ордени та написи – вирішили позбуватися усього, що нагадує про період комуністичної окупації.

— Все-таки Україна, все має бути українське, нащо нам та символіка, проти якої ми воюємо. Не потрібно цього. Зробити меморіал українським та й все. Це буде краще, – розповів комунальник Андрій Марценюк.

З часом на меморіальному комплексі хочуть замінити на вірний рік початку Другої світової війни, а саме 1939-й замість російського наративу, що війна розпочалася у 1941 році. А також демонтувати радянську зірку на найвищій стелі Волині.

А ще у планах перейменувати більше сотні вулиць, які носять імена російських чи радянських діячів.

25 квітня у Києві під Аркою дружби народів демонтували радянський монумент робітникам. Під час демонтажу у скульптури, яка символізує російського робітника, відвалилася голова.

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Фото: Факти ICTV