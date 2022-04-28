Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

По меньшей мере, рота солдат ежедневно: Арестович о потерях россиян

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
війна, український солдат, український військовий

Наибольшие усилия враг сосредотачивает на Изюмском направлении, Азовстали, а также на Херсонском и Николаевском направлениях. Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что российские захватчики продолжают атаковать и бить наши позиции, применяя артиллерию и авиацию, но наши войска продолжают проводить удачную оборонительную операцию.

— Враг сосредотачивает свои усилия на информационно психологическом влиянии нас с вами. Появляются сообщения, что все разгромлено, уничтожено, отступили и т.д. Меньше слушайте их и больше слушайте официальное сообщение Генштаба и других официальных учреждений, как Офис президента, — заявил Арестович.

По его словам, подобная информация в социальных сетях появляется, в том числе и на украинском языке.

Арестович также добавил, что по официальным сообщениям подразделениям Воздушных сил ВС и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета, шесть БПЛА.

А на территории Донецкой области только за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

Related video

По словам Арестовича, в течение суток противник теряет как минимум роту солдат. Продвижение российских войск замедлилось на Запорожском направлении. Продвижение врага в сторону Кривого Рога срывают наши войска, нанося удар.

Читайте
В армии РФ расстреливают солдат, чтобы заставить их наступать на Украину – перехват СБУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка