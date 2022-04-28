По меньшей мере, рота солдат ежедневно: Арестович о потерях россиян

Наибольшие усилия враг сосредотачивает на Изюмском направлении, Азовстали, а также на Херсонском и Николаевском направлениях. Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что российские захватчики продолжают атаковать и бить наши позиции, применяя артиллерию и авиацию, но наши войска продолжают проводить удачную оборонительную операцию.

— Враг сосредотачивает свои усилия на информационно психологическом влиянии нас с вами. Появляются сообщения, что все разгромлено, уничтожено, отступили и т.д. Меньше слушайте их и больше слушайте официальное сообщение Генштаба и других официальных учреждений, как Офис президента, — заявил Арестович.

По его словам, подобная информация в социальных сетях появляется, в том числе и на украинском языке.

Арестович также добавил, что по официальным сообщениям подразделениям Воздушных сил ВС и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета, шесть БПЛА.

А на территории Донецкой области только за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

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По словам Арестовича, в течение суток противник теряет как минимум роту солдат. Продвижение российских войск замедлилось на Запорожском направлении. Продвижение врага в сторону Кривого Рога срывают наши войска, нанося удар.