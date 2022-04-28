Войска РФ покидают Мариуполь и идут в направлении Запорожья — разведка США

Россия продвигается “медленно и неравномерно” в Донецкой области из-за проблем с материально-техническим обеспечением и из-за сопротивления Украины. Об этом заявил высокопоставленный чиновник по обороне США телеканалу CNN.

— На Донбассе все еще есть много споров с точки зрения добытой или потерянной территории, откровенно говоря, обеими сторонами, – сказал чиновник из Пентагона.

Чиновник также сказал, что постоянные “проблемы с логистикой и обеспечением” не позволяют российским войскам продвигаться больше чем “на несколько километров в любой день лишь потому, что они не хотят слишком опережать свою логистику и обеспечение”.

Россияне продвигаются к востоку и югу от Изюма, но сталкиваются с сопротивлением со стороны украинских войск. Он добавил, что разведка США наблюдает за тем, как российские войска покидают осажденный Мариуполь и направляются на северо-запад в направлении Запорожья, несмотря на то, что в Мариуполе на Азовстали до сих пор украинские военные.

Российские оккупанты также сталкиваются с проблемами “морального духа и сплоченности”, поскольку они используют призывников для усиления своих батальонных тактических групп.

Разведка США также якобы подтвердила, что россияне увеличили количество батальонно-тактических групп в Украине с 85 до 92 в течение недели.

В вечернем своде Генерального штаба ВС Украины от 28 апреля указали, что украинским военным удалось освободить населенный пункт Кутузовка в Харьковской области. Кроме того, враг продолжает свои попытки натопать на Донбассе.