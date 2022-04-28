Коридор в Приднестровье: атакуют ли Украину из оккупированной Молдовы

В последние дни вокруг Приднестровья развернулось несколько событий, которые власти самопровозглашенной республики назвали “терактами”.

Существует реальная возможность того, что Россия решит использовать незаконное образование на территории Молдовы как еще одну площадку для наступления на Украину. Но повлияют ли ее “войска” на ситуацию на поле боя?

Коридор в Приднестровье

Недавно в России был озвучен обновленный план так называемой второй фазы войны против Украины, включающий в себя оккупацию Южной Украины с выходом к границам Приднестровья.

То есть попытка создать сухопутный коридор не только в Крым, но и в самопровозглашенную республику на территории Молдовы.

Сначала это заявление восприняли как дерзкую попытку нагнетания ситуации, ведь всем было ясно, что за 50 дней полномасштабного вторжения ВСУ закрепились на ключевых позициях.

Сейчас же российские оккупанты пытаются наступать в районе Николаева и Запорожья, но без значительных успехов.

Related video

Впрочем, насколько они могут продвинуться, и смогут ли вообще — открытый вопрос. Советник главы офиса президента Алексей Арестович во время брифинга даже едва сдерживал смех, когда говорил о возможном наступлении из Херсонской области.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что цель наступления РФ при таком сценарии — Одесса. Но пробить сухопутный коридор туда в настоящее время — нереальная задача для российских оккупантов.

— По меньшей мере, фактор прорыва российских войск в Одессу отсутствует, поскольку их эффективно сдерживают в районе Николаева и отбрасывают дальше, — объясняет он.

Перспективы нового фронта

Решила ли РФ использовать свою очередную марионетку – Приднестровье – для того чтобы открыть еще один фронт против Украины, пока сказать трудно.

По непризнанной республике прокатился ряд “терактов”, которые могли бы служить оправданием перед мировым сообществом относительно начала вооруженной агрессии со стороны Приднестровья против Украины.

Однако в мире перестают верить любым заявлениям РФ и их марионеток. По мнению военного эксперта Института Евро-Атлантического сотрудничества Игоря Козия, если Россия захочет использовать Приднестровье в своих планах, провокации ей для этого не понадобятся.

— Если Россия хочет ввязаться в войну, то ей все равно, есть провокации или нет. Если РФ хочет сохранить свое лицо, она устраивает провокации. То есть они нужны для (сохранения. — Ред.) лица РФ перед мировым сообществом, но никоим образом не нужны для начала войны, — уверен эксперт.

Конечно, ВСУ готовы к отражению атак врага, ведь сценарий эскалации со стороны самопровозглашенной республики на территории Молдовы никто не исключал еще в начале апреля.

И хотя это на время займет внимание украинских воинов, вряд ли сил будет достаточно, чтобы добиться успеха.

— Очевидно, того контингента войск, который есть в Приднестровье, вместе с тем, кого они могут мобилизовать, чтобы сформировать армию, вряд ли достаточно для того, чтобы самостоятельно вести наступательные действия. Кроме того, у них есть проблемы с тыловым обеспечением, поскольку перекрыто воздушное пространство и Приднестровье отрезано от обеспечения с РФ, — рассуждает Мусиенко.

Сейчас же в Приднестровье объявили призыв мужчин в возрасте до 55 лет на “специальные сборы”. В то же время из непризнанной республики начали массово выезжать жители.

У многих из них есть четкое понимание, что для “второй армии мира” война уже вылилась в более чем в 22 тыс. убитыми и тысячи уничтоженных единиц техники. А для приднестровских боевиков встреча с ВСУ может завершиться гораздо хуже.

Превентивный удар

По мнению Мусиенко, для того чтобы Россия смогла использовать Приднестровье в своих целях, ей понадобится одно из двух условий:

обойти Николаев и выйти на направление Одессы;

высадить десант на побережье Одессы.

Мы прекрасно знаем, как защищается Николаев, потому этот вариант для врага фактически отсутствует. А высадка морского десанта дорого обойдется захватчикам.

– Пока не наблюдается того, что будет высадка десанта. А даже если Россия рискнет пойти на этот сценарий, следует понимать, что Украина уже продемонстрировала, как эффективно умеет применять противокорабельные ракеты. Это может означать потерю нескольких десантных кораблей (Россией. – Ред.), – объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований.

Арестович неоднократно отмечал, что для Украины не было бы проблем с уничтожением российской псевдореспублики на территории Молдовы.

Действительно, это обезопасило бы не только Украину, но и нашего соседа от возможной вооруженной агрессии со стороны подконтрольной РФ республики.

Козий обращает внимание на то, что Приднестровье – это территория Молдовы, пускай и оккупированная. Поэтому любые действия ВСУ до того, как боевики непризнанной республики пересекут границу Украины, невозможно.

– Если они зайдут на территорию Украины, получат “по голове”. Фактически, все силы для этого созданы, страна и разведывательное сообщество контролируют ситуацию. Я не вижу здесь никакой проблематики. Все будет решаться быстро, без проблем. Армия научилась это делать… Все, что нужно, чтобы мы это начали – чтобы эти непонятные группировки пересекли границу с Украиной, – считает Козий.

Реакция Молдовы

Готовой к неожиданным поворотам судьбы должна быть и Молдова. Поэтому президент страны Майя Санду созвала заседание Совета безопасности.

Однако по его результатам пришли к выводу, что все теракты похожи на попытки “выяснить отношения” между определенными группами в регионе.

Создается впечатление, что Санду не понимает всей ответственности, которая ждет ее, если с территории ее государства начнутся захватнические действия против Украины.

– Им (высшему руководству Молдовы. – Ред.) нужно тоже подумать, насколько они имеют право стоять в стороне, чтобы потом их в чем-то не обвинили. А так — они пытаются сохранять нейтралитет. Но каким он может быть, если Беларусь использует свою территорию для ведения агрессии со стороны РФ, а из Приднестровья также могут выйти войска России? В каком положении оказывается президент Молдовы? Как она защитила себя с точки зрения международного права? — размышляет Козий.

Есть резолюции ПАСЕ и ООН, в которых упоминаются такие понятия, как оккупация и оккупационные силы. Но их может быть недостаточно, чтобы “снять с себя ответственность”.

Лучший выход для Молдовы – решительно заявить, что Кишинев считает Приднестровье оккупированной территорией.

Кроме того, нужно готовиться не только к политическим последствиям, ведь новой целью Кремля может стать Молдова.

В таком случае все будет зависеть только от того, насколько Санду и ее государство готовы к противостоянию.

В общем, события вокруг Приднестровья похожи на конвульсии военной машины Кремля, которая терпит поражение в Украине и пытается нащупать хоть какую-то “победу” любыми методами.

Все должны понимать, что такой гениальный тактический ход России может принести ей больше проблем, чем успехов, в войне против нашего государства.