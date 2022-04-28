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Факти / Україна / Суспільство

Війська РФ залишають Маріуполь та йдуть у напрямку Запоріжжя – розвідка США

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
армія росії

Росія просувається “повільно та нерівномірно” у Донецькій області через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та через спротив України. Про це заявив високопоставлений чиновник з оборони США телеканалу CNN.

— На Донбасі все ще є багато суперечок з точки зору здобутої або втраченої території, відверто кажучи, обома сторонами, – сказав чиновник з Пентагону.

Чиновник також сказав, що постійні “проблеми з логістикою та забезпеченням” не дозволяють російським військам просуватися більше ніж “на кілька кілометрів у будь-який день лише тому, що вони не хочуть надто випереджати свою логістику та забезпечення”.

Росія просувається на схід і південь від Ізюма, але стикається зі спротивом з боку українських військ. Він додав, що розвідка США спостерігає за тим, як російські війська залишають обложений Маріуполь та прямують на північний захід у напрямку Запоріжжя, попри те, що у Маріуполі на Азовсталі досі українські військові.

Російські окупанти також стикаються з проблемами “морального духу та згуртованості”, оскільки вони використовують призовників для посилення своїх батальйонних тактичних груп.

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Розвідка США також нібито підтвердила, що росіяни збільшили кількість батальйонно-тактичних груп в Україні з 85 до 92 за тиждень.

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗС України від 28 квітня вказали, що українським військовим вдалося звільнити населений пункт Кутузівка у Харківській області. Крім того, ворог продовжує свої намагання натупати на Донбасі.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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