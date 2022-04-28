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Факты / Украина / Общество

Освобождение Кутузовки на Харьковщине и развертывание Искандеров на территории РФ: сводка Генштаба

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Освобождение Кутузовки на Харьковщине и развертывание Искандеров на территории РФ: сводка Генштаба

Украинским военным удалось освободить населенный пункт Кутузовка в Харьковской области. Кроме того, враг продолжает свои попытки наступать на Донбассе.

Об этом сообщает Генштаб в своем ежедневном обращении.

Слобожанское направление

В Генштабе Украины рассказали, что враг разворачивает на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК Искандер-М.

— Враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике. Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области РФ в Харьковскую область, — добавили в Генштабе.

Кроме того, российские оккупанты продолжают воздушную разведку беспилотниками.

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— Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Долгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безрезультатно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи, — рассказали в Генеральном штабе Украины.

Более того, украинским защитникам удалось освободить от российского нашествия населенный пункт Кутузовка Харьковской области.

Донецкое и Таврическое направления

— Враг, с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей, производил огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения, — заявили в Генштабе.

Оккупанты пытались полностью захватить Рубежное, однако понесли потери и вернулись на старые позиции.

— Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании наших подразделений в районе завода Азовсталь с целью недопущения их прорыва, — отметили в Генеральном штабе.

Также враг пытался наступать в направлении населенных пунктов Нескучное и Времевка, но его попытки были безрезультатными.

— На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка, — добавили в Генштабе.

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