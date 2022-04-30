Эта война стала абсолютно черно-белой: Филатов об обороне рубежей и планах Днепра

Война, которая началась в 2014 году, превратила Днепр в настоящий форпост. Город стал центром медицины – именно сюда, в легендарную больницу имени Мечникова, фактически круглосуточно привозили тяжелейших раненых украинских военных.

Тогда впервые гражданская больница в кратчайшие сроки превратилась в военный госпиталь. А в нескольких километрах от медучреждения, в помещении Днепропетровской ОГА, начали формировать добровольческие батальоны.

Тысячи мужчин отправлялись на фронт и возвращались с победами. Но оказалось, что этот этап, продолжительностью в восемь лет, стал лишь “репетицией”.

О коммуникации власти на всех уровнях, планах и будущем города, об обороне рубежей – в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

— Никто тогда не мог подумать, что это будет репетиция. Сейчас идет действительно конвенционная война между двумя регулярными армиями. Тогда очень многие думали “ну, это где-то там, на Донбассе” или “где-то есть своя правда”. У многих были иллюзии, то сейчас эта война стала абсолютно черно-белой. Для всех все стало понятно, особенно когда по городу шмалят вражескими ракетами, – говорит Филатов.

Сейчас Днепропетровщина – на линии сразу четырех фронтов. В регионе решили не терять времени зря – здесь сразу начали формировать оборонные рубежи. Первый месяц полномасштабной войны дал городу и области драгоценное время. В территориальную оборону было направлено не менее 400 млн прямых инвестиций.

— Я не буду выдавать секреты, но с первого дня наша городская коммунальная техника начала копать. Копать, копать и еще раз копать. Укрепление, противотанковые рвы, техника уже работает в других областях. С учетом того, что мы здесь подготовились, начинаем помогать нашим соседям. У нас было время, и самое главное, что мы это время не тратили, — отмечает городской голова Днепра.

Но самое главное, говорит Борис Филатов, в городе царит тотальное спокойствие и равновесие. Даже регулярные вражеские прилеты уже не влияют на эмоциональное состояние днепрян. Достичь этого удалось, прежде всего, благодаря коммуникации власти с населением.

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— Люди не понимают, что война у нас фактически в 160 км от города, но мы готовы. Невозможно постоянно жить в ужасе – это естественная психологическая реакция. Даже сейчас звучит сигнал тревоги, а мы спокойно общаемся. С другой стороны, люди опять-таки видят единство власти, мы постоянно общаемся. Я не буду называть регионы, но есть такие, где, например, глава военной администрации ссорится с мэром, и они друг на друга жалуются, например, в СБУ. Сейчас это недопустимо, – говорит Филатов.

В Днепре и регионе сейчас действует кризис-менеджмент. Весь депутатский корпус работает в едином направлении на благо армии и государства.

Впрочем, говорит глава города, уже ощущаются определенные экономические сложности. Через два месяца только в Днепре официально на учет стали более 70 тыс. внутренне перемещенных лиц. В городе есть огромный резерв, в том числе продуктов и медикаментов.

— Любой управленческий процесс должен быть построен на взаимодействии и координации, у нас прекрасные отношения с военной администрацией, областным советом, территориальными общинами. Мы работаем как единый кулак, у нас штабной режим работы, — подчеркивает мэр.

После победы Украины, уверен городской голова Днепра, наше государство ждет кардинально новая реальность.