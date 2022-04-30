Ця війна стала абсолютно чорно-білою: Філатов про оборону рубежів та плани Дніпра

Війна, яка розпочалась у 2014 році, перетворила Дніпро на справжній форпост. Місто стало центром медицини – саме сюди, до легендарної лікарні імені Мечникова, фактично цілодобово привозили найважчих поранених українських військових.

Саме тоді вперше цивільна лікарня в найкоротші терміни перетворилась на військовий шпиталь. А за кілька кілометрів від медзакладу, в приміщенні Дніпропетровської ОДА, почали формувати добровольчі батальйони.

Тисячі чоловіків вирушали на фронт і поверталися з перемогами. Та виявилося, що той етап, тривалістю у вісім років, став лише “репетицією”.

Про комунікацію влади на всіх рівнях, плани та майбутнє міста, про оборону рубежів – в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів мер Дніпра Борис Філатов.

— Ніхто не міг тоді подумати, що це буде репетиція. Зараз йде справді конвенційна війна між двома регулярними арміями. Тоді дуже багато людей думали “ну, це десь там, на Донбасі” або “десь є своя правда”. У багатьох були ілюзії, то зараз ця війна стала абсолютно чорно-білою. Для всіх все стало зрозумілим, особливо коли по місту шмалять ворожими ракетами, – каже Філатов.

Нині Дніпропетровщина – на лінії одразу чотирьох фронтів. В регіоні вирішили не гаяти часу – тут одразу почали формувати оборонні рубежі. Перший місяць повномасштабної війни дав місту та області дорогоцінний час. В територіальну оборону направили щонайменше 400 млн прямих інвестицій.

— Я не видаватиму секретів, але з першого дня наша міська комунальна техніка почала копати. Копати, копати та ще раз копати. Зміцнення, протитанкові рови, техніка вже працює в інших областях. З урахуванням того, що ми тут підготувалися, починаємо допомагати нашим сусідам. Ми мали час, і найголовніше, що ми цей час не марнували, – зазначає міський голова Дніпра.

Та найголовніше, каже Борис Філатов, у місті панує тотальний спокій та рівновага. Навіть регулярні ворожі прильоти вже не впливають на емоційний стан дніпрян. Досягти цього вдалося насамперед завдяки комунікації влади з населенням.

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— Люди не розуміють, що війна у нас фактично за 160 км від міста, але ми готові. Неможливо постійно жити у жаху – це природна психологічна реакція. Навіть зараз звучить сигнал тривоги, а ми спокійно спілкуємось. З іншого боку, люди знову ж таки бачать єдність влади, ми постійно комунікуємо. Я не буду називати регіони, але є такі, де, наприклад, голова військової адміністрації свариться з мером, і вони один на одного скаржаться, наприклад, у СБУ. Нині це неприпустимо, – каже Філатов.

В Дніпрі та регіоні нині діє кризис-менеджмент. Увесь депутатський корпус працює в єдиному напрямку на благо армії та держави.

Втім, каже очільник міста, вже відчуваються певні економічні складнощі. За два місяці лише в Дніпрі офіційно на облік стали понад 70 тис. внутрішньо переміщених осіб. В місті є величезний резерв, зокрема продуктів та медикаментів.

— Будь-який управлінський процес має бути побудований на взаємодії та координації, у нас прекрасні стосунки з військовою адміністрацією, обласною радою, з територіальними громадами. Ми працюємо як єдиний кулак, у нас штабний режим роботи, – підкреслює мер.

Після перемоги України, впевнений міський голова Дніпра, на нашу державу чекає кардинально нова реальність.