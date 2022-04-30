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Факты / Украина / Общество

В Энергодаре оккупанты начали вводить в оборот российские рубли

Юля Захарченко редактор ленты
рубль

В Энергодаре прокремлевские наемники начали вводить в оборот российские рубли. В городе открылись магазинчики, где за валюту страны-агрессора продают сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и России.

По данным Энергоатома, в этих магазинах есть немало покупателей, но дело не в любви к еде по советским ГОСТам. Украинских гривен у мирных жителей Мариуполя уже просто не осталось из-за сложной ситуации в городе.

— Однако радости и оптимизма “орубление” не вызывает. Как бы ни старались оккупанты и их прислужники, вместо гривны на захватнические деньги местные жители смотрят со страхом, — говорится в сообщении.

Прокремлевские наемники планируют запустить в Энергодаре Сбербанк России на базе захваченного украинского Сбербанка, хотя российский рубль все равно становится валютой-изгоем, поскольку никто не хочет иметь дело с кровавыми деньгами страны-агрессора.

Кроме того, с 1 мая российские наемники планируют ввести в оборот рубли в Мелитополе, которое временно находится под контролем захватчиков. Из-за сопротивления мирных жителей оккупанты собираются привлечь к этому “процессу” бывших работников банковской системы, отправив их на обучение в российском Ростов-на-Дону.

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Фото: Pixabay

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