В Чернигове сегодня, 30 апреля, был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.

По словам бойцов терробороны 119 бригады, которые занимались сносом бюста, они это делали санкционировано под наблюдением полиции.

Суспильне сообщило, что бюст Пушкина был передан в исторический музей.

Памятник Пушкину в Чернигове расположен на Валу возле Спасо-Преображенского собора. Его установили в 1900 году за деньги горожан.

Черниговский историк Сергей Лепявко отмечал, что во второй половине XIX века в Российской империи существовал культ Пушкина, и, само собой, он достиг и Чернигова. Инициатором строительства был губернатор Евгений Андриевский.

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31 декабря 2017 года бюст Пушкину в Чернигове похитили. Правоохранители начали расследование и обнаружили его 4 января 2018 года. В августе того же года памятник был восстановлен.

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