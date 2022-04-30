Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

В Чернигове демонтировали бюст Александра Пушкина

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
пам'ятник пушкіну у Чернігові

В Чернигове сегодня, 30 апреля, был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.

По словам бойцов терробороны 119 бригады, которые занимались сносом бюста, они это делали санкционировано под наблюдением полиции.

Суспильне сообщило, что бюст Пушкина был передан в исторический музей.

Памятник Пушкину в Чернигове расположен на Валу возле Спасо-Преображенского собора. Его установили в 1900 году за деньги горожан.

Черниговский историк Сергей Лепявко отмечал, что во второй половине XIX века в Российской империи существовал культ Пушкина, и, само собой, он достиг и Чернигова. Инициатором строительства был губернатор Евгений Андриевский.

Related video

31 декабря 2017 года бюст Пушкину в Чернигове похитили. Правоохранители начали расследование и обнаружили его 4 января 2018 года. В августе того же года памятник был восстановлен.

28 апреля в Ровно с Театральной площади демонтировали стелу с именами советских деятелей, на которой в 2021 году были пятиконечные звезды и пять фамилий из декоммунизационного списка Украинского института национальной памяти.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Суспільне

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка