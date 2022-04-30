У Чернігові сьогодні, 30 квітня, демонтували пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

За словами бійців тероборони 119 бригади, які займалися знесенням бюсту, вони це робили санкціоновано під наглядом поліції.

Суспільне повідомило, що бюст Пушкіна передали до історичного музею.

Пам’ятник Пушкіну у Чернігові розташований на Валу біля Спасо-Преображенського собору. Його встановили в 1900 році за гроші містян.

Чернігівський історик Сергій Леп’явко зазначав, у другій половині ХІХ сторіччя в Російській імперії існував культ Пушкіна, і, само собою, він досягнув і Чернігова. Ініціатором спорудження був губернатор Євген Андрієвський.

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