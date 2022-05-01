Врачи не могут помочь украинцам: армия РФ уничтожает медучреждения на оккупированной территории

Российские войска уничтожают медицинскую инфраструктуру на временно оккупированной территории Украины, мирные жители остаются практически без возможности обратиться за медицинской помощью. Сейчас закрываются медучреждения, не хватает врачей, оккупанты запрещают доставку лекарств из подконтрольных Украине городов.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, из инфекционного отделения Старобельска в Луганской области захватчики вывезли все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины. Среди вывезенного оборудования – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания коронавирусом.

— В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска в Харьковской области больным с открытой формой туберкулеза отказали в медицинской помощи и выгнали на улицу. Помещения, которые использовали для лечения от инфекционных болезней, заполняют ранеными российскими военными. Медицинский персонал принуждают работать на оккупантов. В то же время все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Не прошедших принудительно отправляют на передовую, — говорится в сообщении.

В помещении Пологовской центральной районной больницы на Запорожье обустроен вражеский склад боеприпасов. Персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местному населению, отметили в украинской разведке.

Сейчас Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани вынужденно обслуживают нужды российской армии. Медицинскому персоналу запрещено менять постоянное место жительства путем эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Все без исключения больницы Балаклеи в Харьковской области заполнены ранеными оккупантами, а медиков заставляют работать на войска РФ. Украинские граждане остаются без медицинской помощи, отметили в Министерстве обороны.