Лікарі не можуть допомогти українцям: армія РФ знищує медзаклади на окупованій території

Російські війська знищують медичну інфраструктуру на тимчасово окупованій території України, мирні жителі залишаються практично без можливості звернутися за медичною допомогою. Зараз закриваються медзаклади, не вистачає лікарів, окупанти забороняють доставлення ліків з підконтрольних Україні міст.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з інфекційного відділення Старобільська на Луганщині загарбники вивезли все обладнання, надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів та уряду України. Серед вивезеного обладнання – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання на коронавірус.

– В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська на Харківщині хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили у медичній допомозі та вигнали на вулицю. Приміщення, які використовували для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими російськими військовими. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. Водночас всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову, – йдеться у повідомленні.

У приміщенні Пологівської центральної районної лікарні на Запоріжжі облаштовано ворожий склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню, зазначили в українській розвідці.

Зараз Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби російської армії. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію.

Всі без винятку лікарні Балаклії на Харківщині заповнені пораненими окупантами, а медиків змушують працювати на війська РФ. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги, наголосили у Міністерстві оборони.