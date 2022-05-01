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Факты / Украина / Общество

РФ пытается набрать “добровольцев” для провокаций в Приднестровье — разведка Украины

Юля Захарченко редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")

Страна-агрессор Россия готовит провокации в непризнанной Приднепровской Молдавской Республике на майские праздники. РФ продолжает готовить Приднестровье к полномасштабной войне против Украины.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прокремлевские наемники напечатали большой тираж газеты Приднестровье, датированной 2 мая 2022 года. Один из центральных материалов издания – так называемое Официальное обращение жителей “ПМР” к президенту России Путину.

В тексте говорится о фейковой просьбе “привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ”. Для этого в России открывают так называемые мобилизационные пункты, чтобы набрать добровольцев для службы в армии Приднестровья. Кремль пытается легализовать военных, которые будут совершать провокации из “ПМР”.

— Газета содержит ряд агитационных материалов о “кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин”.

Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов запугивания среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на “Украину и коллективный Запад”, — говорится в сообщении Минобороны.

В Главном управлении разведки отметили, что материалы газеты переполнены кремлевскими штампами, а иностранных граждан призывают вступать в ряды “Вооруженных сил” “ПМР”. Кроме РФ, мобилизационные пункты открываются в подконтрольных России “ЛНР”, “ДНР”, Абхазии и САР. Кремль может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основу для “официальной” оккупации части территории независимой Молдовы.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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