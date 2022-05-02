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Факты / Украина / Общество

Уже 1 202 погибших: под Киевом до сих пор находят тела замученных россиянами украинцев

Валентина Летяк редактор ленты
Уже 1 202 погибших: под Киевом до сих пор находят тела замученных россиянами украинцев

На территории Киевской области после освобождения от российских захватчиков полиция обнаружила уже 1 202 тела украинцев, замученных и расстрелянных военными РФ, сообщил в эфире телемарафона начальник областной полиции Андрей Небитов.

– К сожалению, ужасающие находки обнаруживаем фактически каждый день и фиксируем преступления армии РФ на территории Киевской области. Сейчас уже 1 202 тела гражданских осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти, – сказал он.

По его словам, тела 280 человек до сих пор никто не опознал, поэтому отбираются образцы ДНК для поиска родственников.

Небитов призвал людей обращаться в полицию, если их близкие исчезли или с ними потеряна связь.

Относительно пропавших без вести, судьба которых неизвестна – таких сейчас 300 человек, уточнил начальник полиции Киевщины.

– Ищем их и среди погибших, но надеемся найти живыми, поскольку многие потеряли связь из-за того, что потеряли мобильные телефоны, потому что оккупанты отбирали, или даже потому, что они были принудительно эвакуированы на территорию Беларуси или в РФ, – подчеркнул Небитов.

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Фото: ГБР

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