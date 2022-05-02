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Факти / Україна / Суспільство

Вже 1 202 загиблих: під Києвом досі знаходять тіла закатованих росіянами українців

Валентина Летяк редакторка стрічки
Вже 1 202 загиблих: під Києвом досі знаходять тіла закатованих росіянами українців

На території Київської області після звільнення від російських загарбників поліція виявила вже 1 202 тіла українців, закатованих та розстріляних військовими РФ, повідомив в ефірі телемарафону начальник обласної поліції Андрій Нєбитов.

– На жаль, жахливі знахідки виявляємо фактично кожен день і фіксуємо злочини армії РФ на території Київської області. Наразі вже 1 202 тіла цивільних громадян оглянуто слідчими і передано до судово-медичних установ для встановлення остаточної причини смерті, – сказав він.

За його словами, тіла 280 людей досі ніхто не опізнав, тому відбираються зразки ДНК для пошуку родичів.

Нєбитов закликав людей звертатися до поліції, якщо їхні близкі зникли або з ними втрачено зв’язок.

Щодо зниклих безвісти, доля яких невідома, – таких зараз 300 осіб, уточнив начальник поліції Київщини.

– Шукаємо їх і серед загиблих, але сподіваємося знайти живими, оскільки багато хто втратив зв’язок через те, що втратили мобільні телефони, бо окупанти відбирали, або навіть тому, що вони були примусово евакуйовані на територію Білорусі або до РФ, – наголосив Нєбитов.

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Фото: ДБР

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