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Факты / Украина / Общество

В полностью разрушенном поселке: в Бородянке среди завалов найдена чудом уцелевшая икона

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
икона из бородянки

В Бородянке Киевской области во время разбора завалов одного из домов, была обнаружена чудом уцелевшая после жесточайших бомбежек икона.

Об этом в своем Facebook сообщил посол организации Счастливая Христианская семья в Украине Назарий Еременко.

— В полностью разрушенном доме в Бородянке под завалами найдена икона, чудом уцелевшая во время ужасных бомбежек оккупантов, – говорится в сообщении.

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Еременко отметил, что ценную находку планируют передать в один из храмов Православной церкви Украины.

Напомним, Бородянка была до основания разрушена российскими варварами. В поселке не осталось ни одного целого дома, а под завалами были заживо похоронены люди, которые скрывались в подвалах от артиллерийских и ракетных ударов.

Для разбора завалов в Бородянку прибыли не только украинские спасатели и волонтеры, но и профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши.

Источник: Назарий Еременко

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