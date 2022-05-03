Шухевич воевал за Украину: оккупанты не смогли сломать пленного экс-мера Херсона

Похищенный россиянами бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко отказался говорить на камеру российскому пропагандистскому каналу Известия, что украинский военный деятель и командир УПА Роман Шухевич якобы воевал за нацистскую Германию.

В городе россияне вывесили полотнище давно несуществующего государственного формирования СССР. Пропагандисты привели туда Николаенко и спросили, может ли он в нынешних обстоятельствах повторить, что Шухевич для него герой.

— Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой, — ответил Николаенко.

Тогда пропагандист стал выспрашивать экс-мера, на чьей стороне, по его мнению, воевал Шухевич. На что Николаенко ответил, что командир УПА воевал на стороне Украины.

Пропагандист пытался парировать российским клише о том, что он якобы “воевал за нацистскую Германию”. Но Николаенко снова ответил:

– Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину, – ответил Николаенко.

Бывший городской голова Херсона добавил, что “пособником нацистской Германии” Шухевич является по мнению России. Отметив, что он не владеет фактами, что Шухевич убивал мирное население, о чем говорил пропагандист.

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