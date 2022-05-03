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Факты / Украина / Общество

Шухевич воевал за Украину: оккупанты не смогли сломать пленного экс-мера Херсона

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Миколаєнко Шухевич колаж

Похищенный россиянами бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко отказался говорить на камеру российскому пропагандистскому каналу Известия, что украинский военный деятель и командир УПА Роман Шухевич якобы воевал за нацистскую Германию.

В городе россияне вывесили полотнище давно несуществующего государственного формирования СССР. Пропагандисты привели туда Николаенко и спросили, может ли он в нынешних обстоятельствах повторить, что Шухевич для него герой.

— Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой, — ответил Николаенко.

Тогда пропагандист стал выспрашивать экс-мера, на чьей стороне, по его мнению, воевал Шухевич. На что Николаенко ответил, что командир УПА воевал на стороне Украины.

Пропагандист пытался парировать российским клише о том, что он якобы “воевал за нацистскую Германию”. Но Николаенко снова ответил:

– Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину, – ответил Николаенко.

Бывший городской голова Херсона добавил, что “пособником нацистской Германии” Шухевич является по мнению России. Отметив, что он не владеет фактами, что Шухевич убивал мирное население, о чем говорил пропагандист.

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Глава Минцифры Михаил Федоров пообещал, что после завершения войны в Украине обязательно начнется Ленинопад 2.0.

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