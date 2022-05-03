Шухевич воював за Україну: окупанти не змогли зламати полоненого ексмера Херсона

Викрадений росіянами колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко відмовився казати на камеру російському пропагандистському каналу Известия, що український воєнний діяч та командир УПА Роман Шухевич нібито воював за нацистську Німеччину.

У місті росіяни вивісили полотнище давно неіснуючого державного формування СРСР. Пропагандисти привели туди Миколаєнка та запитали, чи може він за нинішніх обставин повторити, що Шухевич для нього герой.

— Якщо це звання йому дала країна, значить, для цієї країни він герой, – відповів Миколаєнко.

Тоді пропагандист почав випитувати ексмера, на чиїй стороні, на його думку, воював Шухевич. На що Миколаєнко відповів, що командир УПА воював на боці України.

Пропагандист намагався парирувати російським кліше про те, що він начебто “воював за нацистську Німеччину”. Але Миколаєнко знову відповів:

— Він не воював на боці нацистської Німеччини. Він воював за Україну, – відповів Миколаєнко.

Колишній міський голова Херсона додав, що “пособником нацистської Німеччини” Шухевич є на думку Росії. Зазначивши, що він не володіє фактами, що Шухевич вбивав мирне населення, про що казав пропагандист.

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