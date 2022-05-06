Купить билеты на поезда Укрзализныци сейчас можно только через официальный сайт

По соображениям безопасности временно ограничена продажа железнодорожных билетов на поезда Укрзализныци через партнерские сервисы. Среди них – Приватбанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие сайты.

Сейчас электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт Укрзализныци booking.uz.gov.ua.

Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах Укрзализныци.

Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы Укрзализныци и гарантировать бесперебойность их работы, отметили в УЗ.

В компании напомнили, что если во время покупки билета онлайн-система зависнет, тогда деньги будут возвращены через 3-10 рабочих дней, в зависимости от банка.