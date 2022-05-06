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Факты / Украина / Общество

Купить билеты на поезда Укрзализныци сейчас можно только через официальный сайт

Юля Захарченко редактор ленты
Купить билеты на поезда Укрзализныци сейчас можно только через официальный сайт

По соображениям безопасности временно ограничена продажа железнодорожных билетов на поезда Укрзализныци через партнерские сервисы. Среди них – Приватбанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие сайты.

Сейчас электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт Укрзализныци booking.uz.gov.ua.

Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах Укрзализныци.

Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы Укрзализныци и гарантировать бесперебойность их работы, отметили в УЗ.

В компании напомнили, что если во время покупки билета онлайн-система зависнет, тогда деньги будут возвращены через 3-10 рабочих дней, в зависимости от банка.

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Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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