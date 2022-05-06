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Факти / Україна / Суспільство

Купити квитки на потяги Укрзалізниці зараз можна лише через офіційний сайт

Юля Захарченко редакторка стрічки
Купити квитки на потяги Укрзалізниці зараз можна лише через офіційний сайт

З міркувань безпеки тимчасово обмежено продаж залізничних квитків на потяги Укрзалізниці через партнерські сервіси. Серед них – Приватбанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші сайти.

Зараз електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua.

Квитки на потяги у межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці.

Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи Укрзалізниці та гарантувати безперебійність їхньої роботи, наголосили в УЗ.

У компанії нагадали, що якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне, тоді гроші буде повернуто через 3-10 робочих днів, залежно від банку.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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