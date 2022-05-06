Город Северодонецк Луганской области почти окружен российскими войсками и группировкой “ЛНР”.

Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

— Город почти окружен войсками РФ и “ЛНР”, его пытаются штурмовать на нескольких направлениях, — сказал он.

Стрюк отметил, что российские войска пытаются полностью окружить город, обстреливая его из близлежащих сел.

— У нас идут бои за Воеводовку — это поселок, расположенный возле города. Собственно, он входит в состав города, но все же является поселком на окраине. С другой стороны пытаются осуществлять прорыв, но наши военные отбивают эти атаки. Город держится, но чувствуется, что город пытаются обойти, — рассказал чиновник.

Стрюк заявил, что несмотря на тяжелые боевые действия вблизи населенного пункта, многие жители не собираются никуда ехать.

По его словам, темпы эвакуации сократились до 10 человек в день. В городе все еще остается 15 тыс. жителей, которые не хотят выезжать.