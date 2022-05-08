Эмбарго на газ не остановит вторжение РФ мгновенно, но враг станет слабее — Шмыгаль

Эмбарго на российские газ и нефть со стороны иностранных стран не остановит полномасштабное вторжение страны-агрессора мгновенно, однако Украина сможет легче бороться с врагом. Наше государство ожидает решения об эмбарго со стороны европейских стран.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что со временем враг станет все слабее, а отсутствие средств у России повлияет на финансирование военных преступлений и войны на территории Украины.

— Это не остановит вторжение мгновенно, но поможет нам бороться с врагом, который становится все слабее. И со временем у него не будет средств для финансирования преступлений и этой войны, – подчеркнул премьер-министр Украины.

Денис Шмыгаль отметил, что Канада одним из первых ввела эмбарго на российские газ и нефть. По его мнению, эта страна всегда была инициатором поддержки нашего государства.

В частности, предоставила 1 млрд канадских долларов через специальный административный счет МВФ и еще 500 млн канадских долларов военной помощи. Однако Украина ожидает такого же решения со стороны европейских стран.

По словам Шмыгаля, Украина тесно работает с правительством Канады над последующими шагами по конфискации замороженных активов РФ и российских олигархов, чтобы передать эти средства для восстановления нашего государства.