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Факти / Україна / Суспільство

Ембарго на газ не зупинить вторгнення РФ миттєво, але ворог ставатиме слабшим – Шмигаль

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ембарго на газ не зупинить вторгнення РФ миттєво, але ворог ставатиме слабшим – Шмигаль

Ембарго на російські газ та нафту з боку іноземних країн не зупинить повномасштабне вторгнення країни-агресора миттєво, проте Україна зможе легше боротися з ворогом. Наша держава очікує на рішення про ембарго з боку європейських країн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що з часом ворог стане дедалі слабшим, а відсутність коштів у Росії вплине на фінансування воєнних злочинів та війни на території України.

– Це не зупинить вторгнення миттєво, але допоможе нам боротися з ворогом, який ставатиме дедалі слабшим. І з часом у нього не буде коштів для фінансування злочинів і цієї війни, – наголосив прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль зазначив, що Канада однією з перших запровадила ембарго на російські газ та нафту. На його думку, ця країна завжди була ініціатором підтримки нашої держави.

Зокрема, надала 1 млрд канадських доларів через спеціальний адміністративний рахунок МВФ та ще 500 млн канадських доларів військової допомоги. Проте Україна чекає на таке ж рішення з боку європейських країн.

За словами Шмигаля, Україна тісно працює з урядом Канади над наступними кроками з конфіскації заморожених активів РФ та російських олігархів, щоб передати ці кошти на відновлення нашої держави.

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Фото: Урядовий портал

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