Украинские герои Гостомеля первые, кто показал миру, что воспетые российскими захватчиками вертолеты К-52 все же горят.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля оккупанты пытались захватить аэропорт Антонов. Однако благодаря надежной защите украинских военных, этого им сделать не удалось.

Военнослужащий бригады ПВО Сергей рассказал Фактам ICTV об обороне аэродрома в Гостомеле.

Он был один из первых, кто заметил вражеские вертолеты в небе над аэропортом. Тогда его бригада ПВО защищала этот участок.

— Я в тот день был здесь, на аэродроме Антонов. 24 февраля мы несли службу и где-то в 4 утра начали прилетать вражеские ракеты по Киевской области, поэтому мы увеличили бдительность и количество людей на позициях, — вспоминает Сергей.

По словам военнослужащего, за сутки до вторжения они получили информацию, что в Беларусь залетело 32 штурмовых вертолета К-52. Поэтому они готовились к этому, но все же надеялись, что РФ таким образом снова запугивает Украину.

— Когда пришла первая партия (шесть) вертолетов К-52, мы начали по ним работать. Где-то через полчаса они засекли все точки нашей ПВО, поэтому зашла еще партия из 32-33 вертолетов, — рассказал мужчина.

25-летний Сергея вспоминает, что сначала он чувствовал прилив адреналина, ведь на живо таких вертолетов как К-52 никогда не видел. Также возникал определенный страх, что их нельзя будет сбить, ведь в РФ заявляли, что они “Аллигаторы”, “БТР с лопастями”, которые очень тяжелые и бронированные.

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— Но когда мы открыли по ним огонь и первый вертолет взорвался в воздухе, то мы поняли, что горят они так же, как и вся вражеская авиация. Можно было дальше работать, — говорит военнослужащий.

Также к обороне впоследствии присоединилась украинская пехота. Защитники открывали огонь с автоматов, пулеметов и тоже подбивали вертолеты.

Всего бригада Сергея сбила шесть вражеских целей: ПВО — четыре, стрелковое оружие — два.