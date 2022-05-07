Українські герої Гостомеля перші, хто показав світові, що оспівані російськими загарбниками гелікоптери К-52 все ж горять.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого окупанти намагалися захопити аеропорт Антонов. Однак завдяки надійному захисту українських військових, цього їм зробити не вдалося.

Військовослужбовець бригади ППО Сергій розповів Фактам ICTV про оборону аеродрому в Гостомелі.

Він був один із перших, хто помітив ворожі гвинтокрили у небі над аеропортом. Тоді його бригада ППО захищала цю ділянку.

– Я в той день був тут, на аеродромі Антонов. 24 лютого ми несли службу і десь о 4 ранку почали прилітати ворожі ракети по Київській області, тому ми збільшили пильність та кількість людей на позиціях, – згадує Сергій.

За словами військовослужбовця, за добу до вторгнення вони отримали інформацію, що у Білорусь залетіло 32 штурмових гелікоптери К-52. Тому вони готувалися до цього, але все ж сподівалися, що РФ таким чином знову залякує Україну.

– Коли залетіла перша партія (шість) гелікоптерів К-52, ми почали по них працювати. Десь через пів години вони засікли усі точки нашої ППО, тому зайшла ще партія з 32-33 гелікоптерів, – розповів чоловік.

25-річний Сергій згадує, що спочатку він відчував прилив адреналіну, адже на живо таких гелікоптерів як К-52 ніколи не бачив. Також виникав певний страх, що їх не можна буде збити, адже у РФ заявляли, що вони “Алігатори”, “БТР з лопастями”, які дуже важкі та броньовані.

Зараз дивляться

– Але коли ми відкрили по них вогонь і перший гелікоптер зірвався у повітрі, то ми зрозуміли, що горять вони так само, як і вся ворожа авіація. Можна було далі працювати, – каже військовослужбовець.

Також до оборони згодом приєдналася українська піхота. Захисники відкривали з вогонь автоматів, кулеметів і теж підбивали гелікоптери.

Загалом бригада Сергія збила шість ворожих цілей: ППО – чотири, стрілецька зброя – дві.