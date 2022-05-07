Российский военный, бери и уходи: в Измаиле к памятнику Суворову принесли унитаз

В городе Измаил Одесской области неизвестные к памятнику российскому полководцу VXIII века Александру Суворову в центре города принесли стиральную машину, электробойлер, унитаз, телевизор, жалюзи и магнитолу.

На технике оставили следы красной краской, символизирующей кровь, а также надпись: РуZZкий военный, бери и уходы (Русский военный, бери и уходи, — Ред.).

Инсталляцию в Одесской области обустроили 7 мая. На самом памятнике горожане повесили украинский флаг.

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Полтаве демонтировали памятник Суворову. Это было инициировано руководством киевского военного лицея имени Ивана Богуна, во дворе которого стоял памятник. Монумент перенесли в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, но впоследствии и там его призвали убрать, ведь он не памятник архитектуры, а элемент пропаганды.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что имперские памятники, такие как памятник русской царице Екатерине II, царю Петру I и Александру Суворову, не подпадающие под декоммунизацию, можно переместить в какое-то пространство.

По его словам, это один из примерных примеров переосмысления памятников. Когда сам монумент не ломается, а создается контекст, открывающий больше правды о событиях, и делает то, чего россияне так боятся.

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Кто такой Александр Суворов?

Суворов был известным российским полководцем и одним из основателей военного дела в Российской империи. Именно он участвовал в подавлении Колиивщины на Правобережной Украине.

Под руководством Суворова в 1778 году состоялась депортация крымских христиан в Россию. Также он участвовал в депортации из Кубани ногайцев, жестоко подавляя их восстание. Все депортации Суворова были очень жестокими и имели признаки геноцида.

Фото: Думская