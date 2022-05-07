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Факти / Україна / Суспільство

Російський військовий, бери та йди: в Ізмаїлі до пам’ятника Суворову принесли унітаз

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
пам'ятник Суворову в Ізмаїлі

В місті Їзмаїл Одеської області невідомі до пам’ятника російському полководцю VXIII століття Олександра Суворова у центрі міста принесли пральну машину, електробойлер, унітаз, телевізор, жалюзі та магнітолу.

На техніці залишили сліди червоною фарбою, що символізують кров, а також напис: РуZZкий военный, бери и уходи (Російський військовий, бери та йди, – Ред.).

Фото: Думская

Інсталяцію на Одещині облаштували 7 травня. На самому пам’ятнику містяни повісили український прапор.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у Полтаві демонтували пам’ятник Суворову. Це було ініційовано керівництвом київського військового ліцею імені Івана Богуна, у дворі якого стояв пам’ятник. Монумент перенесли до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації, але згодом і там його закликали прибрати, адже він не є пам’яткою архітектури, а елементом пропаганди.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що імперські пам’ятники, такі як пам’ятник російській цариці Катерині II, царю Петру I та Олександру Суворову, що не підпадають під декомунізацію, можна перемістити у якийсь простір.

За його словами, це один із зразкових прикладів переосмислення пам’ятників. Коли сам монумент не ламається, а створюється контекст, який відкриває більше правди про події, і робить те, чого росіяни так бояться.

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Хто такий Олександр Суворов?

Суворов був відомим російським полководцем і одним із засновників військової справи в Російській імперії. Саме він брав участь у придушенні Коліївщини на Правобережній Україні.

Під керівництвом Суворова у 1778 році відбулася депортація кримських християн до Російської імперії. Також він брав участь у депортації з Кубані ногайців, жорстоко придушуючи їхні повстання. Усі депортації Суворова були дуже жорстокими та мали ознаки геноциду.

Фото: Думская

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