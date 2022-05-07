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Факты / Украина / Общество

Разоблачена деятельность злоумышленников, которые отмывали миллионы долларов в РФ и Беларусь

Юля Захарченко редактор ленты
Разоблачена деятельность злоумышленников, которые отмывали миллионы долларов в РФ и Беларусь

Разоблачена противоправная деятельность организованной группы, которая пыталась заработать в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Дельцы организовали незаконный вывод из страны денег российского и белорусского бизнеса, которые могли направить на нужды Вооруженных сил Украины.

По данным Государственного бюро расследований, на злоумышленников вышли во время проведения фильтрационных мероприятий граждан РФ и возможных участников диверсионно-разведывательных групп. Организаторы схемы имели по несколько паспортов на разные фамилии.

До начала полномасштабной злости РФ дельцы осуществляли легализацию средств, минимизацию налоговой перегрузки и вывод средств через аффилированный конвертационный центр. На фальшивые паспорта они регистрировали коммерческие структуры, которые активно использовали.

Только за несколько месяцев 2021 года через фиктивные фирмы дельцы обналичили более 110 млн грн. А когда началась полномасштабная война в Украине, решили “увеличить” бизнес и нелегально выводить деньги “контрагентов” из Украины.

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Во время обысков было изъято почти $1,5 млн и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов и сборов) действующего Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: ГБР

Фото: ГБР

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