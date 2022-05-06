В Киеве задержали воров элитных авто: у мужчин нашли оружие и военное снаряжение

В Киеве полицейские задержали группу воров элитных автомобилей. Правонарушителей поймали на “горячем”, когда они пытались вывезти угнанные с помощью эвакуаторов иномарки, оставленные на парковочных площадках.

По данным Национальной полиции, во время обысков по местам жительства фигурантов обнаружены оружие, боеприпасы, военное снаряжение и спецсредства. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Сотрудники полиции задержали автоворов, когда они пытались вывезти угнанные автомобили. По результатам проведения оперативно-розыскных действий полицейские обнаружили место отстоя присвоенных транспортных средств.

Во время обысков в местах проживания мужчин обнаружили автоматическое оружие, пистолеты и боеприпасы, гранаты, военное снаряжение, а также государственные номерные знаки. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение экспертизы, а киевляне 1978 и 1985 годов рождения задержаны.

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Следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством). Жители Киева могут провести за решеткой 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители также решают вопросы квалификации преступления по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Сейчас проверяют причастность мужчин к аналогичным уголовным правонарушениям в Украине. Досудебное расследование продолжается.