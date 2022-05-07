Викрито діяльність зловмисників, які відмивали мільйони доларів до РФ та Білорусі

Викрито протиправну діяльність організованої групи, яка намагалася заробити в умовах повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ділки організували незаконне виведення з країни грошей російського та білоруського бізнесу, які могли направити на потреби Збройних сил України.

За даними Державного бюро розслідувань, на зловмисників вийшли під час проведення фільтраційних заходів громадян РФ та можливих учасників диверсійно-розвідувальних груп. Організатори схеми мали по декілька паспортів на різні прізвища.

До початку повномасштабної агресії РФ ділки здійснювали легалізацію коштів, мінімізацію податкового навантаження та виведення грошей через афільований конвертаційний центр. На фальшиві паспорти вони реєстрували комерційні структури, які активно використовували.

Лише за декілька місяців 2021 року через фіктивні фірми ділки перевели у готівку понад 110 млн грн. А коли розпочалась повномасштабна війна в Україні, то вирішили “збільшити” бізнес та нелегально виводити гроші “контрагентів” з України.

Зараз дивляться

Під час обшуків було вилучено майже $1,5 млн та €150 тис., підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків і зборів) чинного Кримінального кодексу України. Досудове розслідування ще триває.