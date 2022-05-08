Мать знаменитого летчика-истребителя Степана Тарабалки, которого за мужество, отвагу и беспримерную результативность в борьбе с российским агрессором иностранные СМИ назвали “призраком Киева”, рассказала о своем героическом сыне.

…В пресс-службе Минобороны заверили, что призрак Киева — это каждый пилот, который сейчас защищает небо над Украиной. Эти военные при жизни стали легендами.

Степан Тарабалка погиб в воздушном бою 13 марта. Он — Герой Украины. Посмертно. А мама до сих пор ждет, что придет время и она увидит сына живым.

Наталья Тарабалка держит в руках детские фото своего сына. Улыбчивый, веселый и шумный. Он всегда куда-то спешил.

— Я еще была в роддоме, где-то месяц ему был, мы там задержались, потому что сын болел. Захожу в палату, а он уже ручки вытащил и улыбается. Знаете, тогда детей так туго пеленали, а он уже тогда хотел воли, — вспоминает Наталья.

Не смейте меня жалеть! Мать легендарного “призрака Киева” Степана Тарабалки рассказала о своем сыне / 3 фотографии

Мама, я буду!

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“Мама, я буду! Я хочу!”. Во время разговора Наталья часто повторяет эти слова, потому что их часто говорил ее сын. Он самостоятельно поступил в Коломыйскую гимназию, несмотря на то, что семья жила в селе и планов на элитное школьное заведение не строила. Потом было обучение в Прикарпатском военном лицее. Его Степан также выбрал самостоятельно.

А потом внезапно сказал: “Мама, я буду военным летчиком или никуда не иду!“.

Ее пауза длилась три дня. Именно столько женщина с сыном не разговаривала, потому что не принимала его решение. А он сразу объяснил, что пойдет в армию и без ее поддержки.

— Не знаю даже, как он поступил. Такая сила воли, сила духа. Это просто была мечта, в которую он верил. И я поняла, если в этот момент его не поддержу, потом пожалею, — говорит женщина.

В семье Тарабалка военных не было. Жили рядом с гражданским аэродромом. Там были легкомоторные самолеты. Когда Степан подрастал, видел, как обучали пилотов, как они приземлялись на парашютах. Всегда туда бегал. Потому что дедушка эти самолеты заправлял горючим.

Мама летчика рассказывает, как на Дне открытых дверей в Харькове в университете подполковник, который проводил экскурсию, внезапно остановился и сказал: Уважаемые родители, я хочу, чтобы вы хорошо понимали, на кого мы будем учить ваших детей. Потому что из моих ровесников, из тех, с кем учился я, уже большинства нет.

— Родителей еще тогда готовили к короткой жизни военных летчиков. И это так четко и ясно донесли, что когда мы приехали поступать, половину родителей и детей я не увидела, — вспоминает Наталья.

Степана это не остановило. Его ничего не останавливало. Женился еще во время учебы, жил быстро и ярко. Мама говорит, он очень целеустремленно не шел, а бежал по жизни. Всегда улыбался и умел подбодрить, об этом говорили его побратимы.

Почему так сильно ее сын любил небо, мама узнала только в этом году, когда в последний раз видела Степана живым. Из Португалии на Рождество ехали в Украину, там семья живет уже семь лет. В Германию летели на самолете.

— Первый раз я летела. Звоню ему и говорю: Степа, ты бессовестный! Почему ты не говорил, что так действительно красиво в небе! А он: Я тебе говорил, но это надо видеть. Нельзя передать словами, — говорит мать героя.

Степа на работе!

23 февраля, в среду, женщина с сыном говорила по телефону. Из разговора поняла, что-то должно случиться. На следующий день услышала о войне в Украине. Не выдержала, на третий день приехала домой.

Она вспоминает, что когда проходила контроль в пункте пропуска, ее уже провожали, как в последний путь. Потому что оттуда не было очереди.

А потом на украинской границе увидела страх и отчаяние.

— Я понимала, что сына тревожить не могу, он на работе. Меня спрашивают: Как твой Степа? А я говорю: Он работе!

Несмотря на потерю родного человека, женщина рук не опустила. Вместе с группой коломыйских волонтеров делает все, чтобы уберечь жизни чужих детей. Сейчас ищут и испытывают качественные пластины, которые будут вкладывать в бронежилеты и разгрузки, которые также шьют на месте. В Коломые обустроили волонтерский центр.

— Эти пластины нам простреливали ребята. Вчера лично ездила в тир, — Наталья показывает металлические пластины.

Рассказывая о сыне, она часто улыбается, печаль и слезы в материнских глазах спрятаны глубоко. При людях не плачет, не разрешает, чтобы ее жалели и сочувствовали. Делает все, чтобы спасти жизни других сыновей, отцов, мужей.

И несмотря на реалии, верит, что сын когда-нибудь вернется, придет и крепко обнимет. Потому что он не просто призрак Киева или Герой Украины, он — ее сын.

— Многие знакомые мне звонят, и первые слова сочувствия – это плач. Я говорю – не смей плакать, не смей меня жалеть, просто поддержи меня, поговори со мною о чем-нибудь, пригласи меня на кофе.

Женщину часто спрашивают, в чем ее сила. Она все объясняет простыми словами. Ты будь сильной и я буду, пришло время быть сильными. Не ради войны, а ради мира.

Фото: Ирина Тимчишин, личный архив Натальи Тарабалко.