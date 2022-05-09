На трассе М-03 между Киевом и Полтавой построили временную объездную дорогу – Кубраков

Май, 09, 2022 в 14:36

В Киевской области возле села Борщев завершено возведение временной объездной дороги, благодаря которой возобновлено сообщение между Киевом и Полтавой по дороге М-03. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, временный объезд построен в соответствии с параметрами дороги третьей категории. Таким образом, эта дорога выдерживает не только легковой, но и грузовой транспорт.

— В кратчайшие сроки дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильной решеткой, на слой песка устроили щебеночно-песчаную смесь, сверху – асфальтобетонное покрытие, и установили соответствующие дорожные знаки, – рассказывает министр.

Он добавил, что технические требования к этой дороге были высокими, ведь магистраль М-03 является одной из ключевых в стране.

Сейчас смотрят

Кубраков отметил, что на период войны логистические связи на освобожденных территориях страны дорожники налаживают благодаря временным объездным путям и переправам.

— Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российской оккупации. На Киевщине нам уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме нуждающихся в разминировании, – говорит он.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что для каждого региона будет разработан уникальный план восстановления и развития.