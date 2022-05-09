На трасі М-03 між Києвом та Полтавою збудували тимчасову об’їзну дорогу – Кубраков

У Київській області біля села Борщів завершено зведення тимчасової об’їзної дороги, завдяки якій відновлено сполучення між Києвом та Полтавою по дорозі М-03. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, тимчасовий об’їзд побудовано відповідно до параметрів дороги третьої категорії. Таким чином, ця дорога витримує не лише легковий, але і вантажний транспорт.

– У найкоротші терміни дорожники влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт укріпили геотекстильною решіткою, на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш, зверху – асфальтобетонне покриття, та встановили відповідні дорожні знаки, – розповідає міністр.

Він додав, що технічні вимоги до цієї дороги були високими, адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні.

Кубраков зазначив, що на період війни логістичні зв’язки на звільнених територіях країни дорожники налагоджують завдяки тимчасовим об’їзним шляхам та переправам.

– Вони не лише забезпечують доставлення вантажів у постраждалі куточки, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів, звільнених від російської окупації. На Київщині нам уже вдалося відновити рух на усіх зруйнованих переправах, окрім тих, які потребують розмінування, – говорить він.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що для кожного регіону буде розроблено унікальний план відновлення та розвитку.