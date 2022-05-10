Органы местного самоуправления заработали в 70% освобожденных населенных пунктов – ОП

На деоккупированных территориях, где находятся 1 003 населенных пункта, развернута работа гуманитарных штабов, областных военных администраций и ГСЧС. Об этом сообщил во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных населенных пунктах. Органы местного самоуправления заработали в 70% населенных пунктов, – заявил он.

Банки заработали почти в 300 населенных пунктах. Укрпошта возобновила предоставление своих услуг почти в 800 городах, поселках и селах.

Разминирование завершено в 224 населенных пунктах.

Также, по словам Тимошенко, автомобильное сообщение восстановлено на 70%, а железнодорожное – на 42%.

В 650 деоккупированных городах и поселках возобновили газоснабжение. Электроэнергию вернули в 83% населенных пунктов, а водоснабжение и водоотвод – в 60%. Работу АЗС возобновили в 49% освобожденных населенных пунктов.

— В течение суток на Киевщине подключили к электроснабжению 9 тыс. потребителей, в Ирпене на 69% восстановлено газоснабжение, — привел данные заместитель руководителя ОП.

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Услуги мобильной связи и интернета доступны в 720 населенных пунктах.

— На Киевщине уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, что еще нуждаются в разминировании. Логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам, — рассказал Тимошенко.

Он подчеркнул, что власти готовят планы восстановления и модернизации страны. Для этого финализируются данные потребностей областей, от наименьшего села до большого города.

— Активно занимаемся проектированием домов для внутренне перемещенных лиц. Работаем 24/7, чтобы все как можно быстрее могли вернуться домой, — резюмировал Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что власти разрабатывают план послевоенного восстановления, согласно которому за восстановление каждого из регионов будет отвечать конкретная страна мира. Так, Великобритания уже изъявила желание восстанавливать Киев и Киевскую область.