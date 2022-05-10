Органи місцевого самоврядування запрацювали у 70% звільнених населених пунктів – ОП

На деокупованих територіях, де розташовуються 1 003 населених пункти, розгорнуто роботу гуманітарних штабів, обласних військових адміністрацій та ДСНС. Про це повідомив під час брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Національна поліція відновила роботу в майже 600 деокупованих населених пунктах. Органи місцевого самоврядування запрацювали у 70% населених пунктів, – заявив він.

Банки запрацювали у майже 300 населених пунктах. Укрпошта відновила надання своїх послуг у майже 800 містах, селищах та селах.

Розмінування завершено у 224 населених пунктах.

Також, за словами Тимошенка, автомобільне сполучення відновлене на 70%, а залізничне – на 42%.

У 650 деокупованих містах та селищах відновили газопостачання. Електроенергію повернули у 83% населених пунктів, а водопостачання та водовідведення – у 60%. Роботу АЗС поновили у 49% звільнених населених пунктів.

– Протягом доби на Київщині під’єднали до електропостачання 9 тис. споживачів, в Ірпені на 69% відновлене газопостачання, – навів дані заступник керівника ОП.

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Послуги мобільного зв’язку та інтернету доступні у 720 населених пунктах.

– На Київщині вже вдалося відновити рух на всіх зруйнованих переправах, окрім тих, які ще потребують розмінування. Логістичні зв’язки на звільнених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об’їзним шляхам та переправам, – розповів Тимошенко.

Він підкреслив, що влада готує плани відновлення та модернізації країни. Для цього фіналізуються дані потреб областей від найменшого села до великого міста.

– Активно займаємося проєктуванням будинків для внутрішньо переміщених осіб. Працюємо 24/7, щоб всі якнайшвидше могли повернутися додому, – резюмував Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що влада напрацьовує план повоєнної відбудови, відповідно до якого за відновлення кожного з регіонів відповідатиме конкретна країна світу. Так, Велика Британія вже виявила бажання відбудовувати Київ та Київську область.